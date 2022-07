L’Aris Limassol a joliment achevé sa série de matchs amicaux cet été. Opposé au club ukrainien Dnipro-1, qui devrait jouer les tours préliminaires de Ligue Europa cette saison, la formation chypriote s’est imposée sur la marque de 4 à 2, confirmant sa bonne disposition avant de s‘engager dans les compétitions officielles.

Arrivé cet été en provenance de Guingamp, Yannick Arthur Gomis s’est illustré lors de cette rencontre. L’attaquant sénégalais a marqué les deux premiers buts de son équipe, dont l’ouverture du score sur penalty à la 14e minute. L’ancien joueur de l’Olympique de Ngor avait déjà trouvé le chemin des filets contre le Slaven Belupo.

Jeudi prochain, Yannick Gomis et l’Aris Limassol essaieront de bien entamer officiellement leur saison lors de la réception du Neftchi Baku en match comptant pour le deuxième tour préliminaire de Ligue Europa Conférence. Une semaine plus tard, ils iront défier le club azerbaïdjanais pour la manche retour.

🟢 Full Time

It is over with the score 4:2. There is a victory of ARIS Limassol in the last game of preseason camp in Slovenia✨

We are looking forward to the next games 🔝#ArisLimassol #WeAreAris pic.twitter.com/nWffpOgZHh

— Aris Limassol FC (@ArisLimassol) July 14, 2022