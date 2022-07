Mercredi soir au stade Mohamed V de Casablanca, pour leur match en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, les Lionnes se sont inclinées face à la Zambie. Le sélectionneur des Lionnes est revenu en large, au micro de wiwsport, sur la brillante participation des Lionnes dans cette compétition.

Par ailleurs, il a regretté le manque de réussite de ses joueuses contre les chipolopolos dames en quarts de finale mais reste optimiste au regard de la qualité de cette sélection, qui donne un goût positif pour le futur.

Le match perdu, la grande déception

Forcément de la déception quand on ne gagne pas. D’autant plus qu’il y avait de la place pour le faire. On a fait un match de bonne qualité. Sur la compétition, c’est le meilleur match qu’on a fait. On a bien contrôlé mais malheureusement on perd, on a marqué les premiers mais sur des erreurs techniques, l’adversaire est revenu et nous a amenés au tir au but. C’est vrai que sur le papier cette équipe de la Zambie a plus d’expérience que nous et partait favorite mais on a su élever notre niveau de jeu. On a su rivaliser avec elles. En première période, si on était un peu plus tueur, on aurait pu en sortir avec au moins un but. On a poussé en seconde période pour marquer ce but. Des erreurs de jeunesse nous ont fait prendre ce but au mauvais moment. C’est à mettre à l’actif de l’apprentissage du haut niveau. Les filles ont perdu les armes à la main. C’est le genre de match que vous perdez et qui vous donne beaucoup d’enseignements. Je félicite les filles. Je suis triste pour elle, pour nous et pour le Sénégal. Il y a encore de la place pour aller à la Coupe du monde et on va se battre. »

Tirs au but

Je permets aux filles de prendre leur liberté. Nous avons travaillé sur les choix hier. C’est une épreuve où il faut se sentir bien pour aller tirer. Je leur ai dit de prendre leurs responsabilités par rapport à ça parce que je sais que ce sont de bonnes tireuses. On avait bien désigné après entre elles, il faut qu’elles discutent pour voir qui est prête à y aller. Un tir au but raté est un tir manqué. C’est dans le match qu’il y avait de la place pour gagner. Elles se sont battues. C’est le meilleur match en termes de contenu et c’est le match qu’on perd. On a su bouleverser la hiérarchie pour nous hisser en quart de finale. Si on compare cette Can avec celle de 2012, il y a beaucoup d’acquis. Il faudrait qu’on garde ça.

Bilan

Beaucoup de positif. L’équipe sénégalaise est venue à cette CAN incognito et s’est imposée, s’est fait aimer non seulement au Maroc mais aussi au Sénégal. C’est important pour notre progression. On a marqué des buts, on a été très solides défensivement. Sur les quatre matchs joués, nous n’avons pris que deux buts sur balle arrêtée et c’est important. On a eu à lancer des jeunes joueuses, ça veut dire qu’on est en train de reconstruire notre football. Ça va prendre du temps, on fera grandir cette équipe. Je retiens du positif pour notre participation.

Le match de repêchage ce dimanche

On a aujourd’hui un match référence même si on l’a perdu. Dans le contenu il y a de très bonnes choses qu’il faut reproduire, éviter les erreurs techniques qu’on a faites ce soir parce que là, les équipes sont à un autre niveau. On a vu une équipe du Sénégal qui a progressé, qui a grandi. Il faudra reprendre le contrôle pour espérer passer. On ne va pas rester sur cette défaite. On va rapidement faire les choses. On verra une autre équipe du Sénégal dimanche.

