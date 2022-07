Le Sénégal a été éliminé dès la phase de groupes de la 25ème CAN sénior hommes de handball, avec deux défaites et une victoire en trois matchs. Mais le sélectionneur Frédéric Bougeant, dans un entretien avec Stades, se dit satisfait de la prestation de ses hommes.

« Effectivement, on est déçu d’être éliminés au premier tour mais je pense que la hiérarchie a été respectée sur le continent africain. Le Sénégal n’a pas participé à la CAN depuis 2014. Malheureusement il faut accepter la suprématie qui est en place. On a joué avec deux équipes (Angola et RD Congo) qui étaient présente aux derniers championnats du mondes. Malgré ça on a réussi des premières mi-temps intéressantes et on a manqué d’énergie pour faire durer tout ça sur une heure. Il faut tirer des leçons sur les deux derniers matchs pour faire grandir l’équipe ; parce qu’on a beaucoup de jeunes joueurs, qui participent pour la première fois à la CAN. », nous dit Fred.

Le coach Bougeant poursuit : « Les raisons de cet échec je peux dire quelles sont multiples mais je tiens à dire que l’état d’esprit du groupe est très bon malgré tout ce qu’on a pu vivre ces dernières semaines, c’est à dire devoir nos meilleur joueurs être blessés. Mais les garçons sont restés solidaires pour essayer d’apporter des solutions à l’équipe. Franchement je suis satisfait de ce qu’on a produit. Maintenant, on a eu beaucoup de tirs ratés sur ces matchs. Je crois qu’il faut qu’on tire des enseignements de tout ça.»

Avec STADES