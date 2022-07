La grande surprise du mercato. Alors que tout le monde pensait que son avenir devrait encore s’écrire à Villarreal pour au moins une saison supplémentaire, Boulaye Dia serait déjà sur le point de s’en aller. Un an après son arrivée en Espagne contre 12 millions d’euros, l’attaquant sénégalais serait tout proche de plier bagages pour prendre la direction de l’Italie.

Selon les informations de Fabrizio Romano, Dia devrait débarquer en Serie A du côté de la Salernitana. D’autant plus que Villarreal et le club italien seraient tombés d’accord pour ce transfert. Le joueur de 25 ans signerait sous la forme d’un prêt payant de 2,5 millions d’euros, alors que la Salernitana disposerait d’une option d’achat évaluée à 11 millions d’euros.

La même source ajoute tout de même qu’il manquerait encore l’accord du Champion d’Afrique, dont Villarreal est bien prêt à le laisser filer. La saison dernière, Boulaye Dia a inscrit 7 buts et délivré 6 passes décisives en 35 matchs toutes compétitions confondues avec le Sous-Marin Jaune. Il devra encore s’adapter s’il venait à quitter l’Espagne pour l’Italie.

Salernitana have reach an agreement with Villarreal to sign Boulaye Dia. Deal in place for €2.5m loan fee plus €11m buy option – waiting for final green light from player’s camp. 🇸🇳 #transfers

Villarreal are ready to let him leave, Serie A move could be imminent. pic.twitter.com/cSR6unAJrQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2022