Suite à la démission de Youssouf Dabo en fin de saison passée, El Hadji Mbaye Badji est nommé nouvel entraineur du Teungueth FC. L’ex-entraineur adjoint de Diambars dévoile ses motivations, dans Stades, à s’engager avec les Rufisquois et fixe ses objectifs.

« Vous savez, le TFC est une équipe compétitrice, habituée au top niveau de toutes les compétitions dans lesquelles elle s’engage. Donc, les trophées sont les uniques ambitions. L’objectif est d’essayer gagner au moins un trophée majeur. Mais mes ambitions personnelles, en tant que sportif sont de faire de bons résultats. J’ai toujours été un très grands compétiteur. Je sais que Teungueth est un grand nom. Je veux écrire une nouvelle page d’histoire avec cette équipe. », explique le nouveau coach de TFC.

Concernant ses motivations, il poursuit : « Pour dire vrai, ce qui m’a le plus plu et qui m’a motivé à m’engager est le projet. Les dirigeants de Teungueth ont présenté un bon projet qui est un challenge pour moi. Il y a non seulement de l’ambition, mais aussi à travers ce projet, je dois poser un pas de plus dans ma carrière professionnelle. J’ai été séduit par les ambitions du club. »

Avec Stades