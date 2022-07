Après avoir décroché leur billet historique pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, une première pour le Sénégal, les Lionnes peuvent continuer à rêver. Demain, face à la Zambie, la sélection du Sénégal sera de nouveau face à l’histoire.

L’équipe féminine de football du Sénégal, entraînée par Mame Moussa Cissé, a fait un grand pas vers la qualification pour le mondial, après sa deuxième place obtenue à l’issue des phases poules, 6 points (deux victoires et un match nul). Contre les Chipolopolos dames, de la Zambie, un seul d’ordre est utilisé, décrocher ce ticket qui vaut le double, une qualification pour les demi-finales et pour le mondial en 2023, en Australie et à la Nouvelle Zélande. Au micro de wiwsport, la milieu de terrain, Ndeye Awa, très ambitieuse, affirme vouloir continuer à écrire davantage l’histoire du football féminin Sénégalais.

