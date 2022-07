Poussé vers la sortie par la direction du Paris Saint-Germain aux côtés d’autres joueurs, Idrissa Gueye n’est pas tenté par un départ de la capitale qu’il a rejoint en 2019.

Au Paris Saint-Germain, Idrissa Gueye émarge à hauteur de 500.000 euros brut par mois depuis son arrivée lors de l’été 2019 en provenance d’Everton. Un salaire que le board parisien juge considérable pour un joueur non discutable. Poussé vers la sortie depuis la fin de la défunte saison, Gana ne voit pas d’un bon œil un départ du PSG.

Alors que le PSG pourrait récupérer quelque 5 millions d’euros est annoncé pour le rachat de la dernière année de contrat d’Idrissa Gueye, Galatasaray devra surtout trouver un accord avec le Champion d’Afrique 2022. Pas le plus simple. Le joueur sait que les grands clubs turcs sont spécialistes des promesses grandiloquentes (et des salaires souvent impayés) et que les risques existent.

A seulement moins de six mois du coup d’envoi de la Coupe du monde au Qatar, le désir de rester au PSG pour Idrissa Gueye est clair. Et pour le joueur, ce ne serait pas le moment opportun pour changer de club a fortiori rejoindre la Turquie. La source ajoute que seul un projet séduisant pourrait le faire changer d’avis à ce jour.

wiwsport.com