Actuellement en vacances en France, Aliou Cissé s’est entretenu avec la RFI sur l’actualité de l’Equipe Nationale du Sénégal. Elle est marquée par le mercato des Lions. Beaucoup sont actuellement sans club à l’image de Saliou Ciss ou Cheikhou Kouyaté. D’autres sont poussés vers la sortie, c’est le cas de Gana Gueye et Abdou Diallo. Le sélectionneur souhaite un dénouement rapide de la situation. (Extraits de l’interview)

On a parlé aussi beaucoup ces dernières semaines du transfert de Sadio Mané au Bayern Munich qui s’est conclu assez vite. Est-ce que ça a été un soulagement pour vous ?

Tout à fait. En tant que sélectionneur, notre hantise, c’est de voir nos joueurs ne pas connaître rapidement leur destination. Le fait que Sadio Mané ait quitté Liverpool très vite, que les détails de son contrat aient été réglés, je pense que pour lui, c’est mieux. Il pourra vraiment bien préparer ces 4-5 mois qui vont arriver. En réalité, c’est ce que je voudrais pour l’ensemble de mon équipe. Que ces problèmes de contrats puissent être réglés d’ici septembre pour que l’on ne puisse penser qu’à la préparation de la Coupe du monde.

Parmi ces joueurs qui vont être soumis à une rude concurrence dans leurs clubs, il y a Abdou Diallo et Idrissa Gueye au Paris Saint-Germain. Le club recrute notamment au milieu de terrain. Vous conseillerez à Gana de quitter le PSG ?

Je ne comprends pas. Je pense que Gana a déjà fait ses preuves au Paris Saint-Germain. Je pense qu’il n’a pas été plus mauvais qu’un autre, que ce soit l’année dernière ou il y a même deux ans. Maintenant, ce sont les choix des propriétaires du club. Mais je n’ai aucun doute que Gana va trouver un club digne de ce nom où il va continuer à performer et montrer ses véritables qualités.

Le temps de jeu, c’est important ?

Le temps de jeu est important, bien sûr ! Tout sélectionneur a envie que ses joueurs jouent ! Mais la réalité est autre. À côté de cela, ce sont des joueurs professionnels. Ils s’entraînent normalement, ils sont dans un groupe de performance et ce sont les choix d’un entraîneur. Mais ça ne veut pas dire que le joueur est inapte ou blessé. Est-ce qu’aujourd’hui, je peux me permettre de dire qu’un joueur qui ne joue pas dans son club n’est pas sélectionnable ? Non, je ne le ferai pas ! J’ai été footballeur professionnel et je sais que par moments ce sont des choix d’un entraîneur par rapport à des situations dans le club. Donc j’encourage mes joueurs à continuer à travailler et on fera le point d’ici à quelques mois.

Source : RFI