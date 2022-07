Si Kalidou Koulibaly n’est pas encore un joueur de Chelsea, c’est parce que les dirigeants Blues doivent encore convaincre leurs homologues de Naples pour concrétiser le transfert du capitaine des Lions. A l’en croire les médias italiens, les Blues et Koulibaly sont parvenus à un accord ce mardi.

Les détails de l’opérations entre le capitaine des Lions et Chelsea sont 3 ans (Plus une année en option) assortis d’un salaire annuel de 8 millions d’euros plus 1 en bonus. Mais pour parvenir à un accord avec Naples et signer définitivement Koulibaly, Chelsea devrait payer environ 40 millions d’euros.

Kalidou Koulibaly’s agent Ramadani, in Milano today in order to progress in negotiations for the centre back. Talks now progressing, with Chelsea ready to submit an opening bid. 🚨🔵 #CFC

Chelsea are pushing to be fast and anticipate other clubs – de Ligt, now closer to Bayern. pic.twitter.com/BpLfjHb0o4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2022