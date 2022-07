Gardienne de l’équipe nationale de la Zambie, par ailleurs capitaine, Hazel Natasha a donné le ton du match quart de finale entre les Chipolopolos dames et Lionnes du Sénégal, mercredi soir, à partir de 18h, pour une place en demi-finale de la CAN féminine et en Coupe du Monde.

Hazel Natasha ne manque pas d’ambitions contre le Sénégal, dans le cadre du premier quart de finale de cette 14e édition de la CAN féminine. En conférence de presse ce matin, la Zambienne a fait savoir que leur duel contre les Lionne ne sera pas une partie de plaisir.

« On joue au football sur le terrain donc, dans notre équipe, chaque joueuse connaît son rôle, et chaque personne est consciente de ce que nous voulons ( équipe). Pour être claire, nous sommes prêtes pour le match de demain, nous ne connaissons pas grand-chose de l’équipe sénégalaise, mais pour nous en tant qu’équipe, nous n’avons pas besoin de vraiment connaître notre adversaire. On aura l’occasion d’en faire autant demain sur le terrain. Nous allons bien sûr les respecter et faire ce qui va marcher pour nous. Notre force est le travail d’équipe, je peux dire que chaque personne qui joue dans cette équipe a une force. Nous travaillons ensemble, nous jouons ensemble et donc je peux dire que nous n’avons pas forcément de point fort spécifique mais nous travaillons en équipe », a déclaré la capitaine, à la veille de leur rencontre prévue mercredi à 18 heures contre le Sénégal. Un match décisif pour le billet en coupe du monde et une place en demi finale de cette compétition.

wiwsport.com