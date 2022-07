Le sélectionneur de la Zambie et sa capitaine Hazel Natasha, étaient face à la presse ce mardi à la veille du match contre le Sénégal comptant pour le premier quart de finale de la Coupe d’Afrique féminine des Nations qui se joue au Maroc.

Mardi, à la veille de la rencontre cruciale contre le Sénégal en quart de finale de la 14e édition de la CAN Féminine, le sélectionneur de l’équipe nationale de la Zambie, Bruce Mwape a confirmé que sa troupe sera d’attaque demain face aux Lionnes du Sénégal. « Tout se passe bien. En regardant les derniers matchs que nous avons joués, il faut dire que nos joueuses ont travaillé dur. Nous avons pu créer beaucoup d’occasions cela étant dit que nous pouvons bien le faire, il nous manque de la cohérence et tout ira bien. Après notre qualification, nous nous sommes dit que le tournoi vient de commencer donc nous sommes prêts pour demain », a déclaré le technicien au micro de wiwsport. Il s’agira de la première confrontation entre les deux équipes.

Le technicien zambien est également revenu sur ce qu’il pense être l’un des points forts de son futur adversaire. « Le Sénégal n’a encaissé qu’un seul but, donc je crois que sur le papier, c’est une équipe qui a une bonne défense, comme nous aussi, puisque nous avons pris qu’un seul but et en attaque également, on se crée pas mal d’occasions« , affirme-t-il, avant d’ajouter que : « Le Sénégal, est une bonne équipe, je crois que nous avons du respect pour toutes les sélections présentes dans ce tournoi, mais nous ne pouvons pas avoir peur de cette équipe sénégalaise. Comme je l’ai dit, nous sommes prêts devant n’importe quelle équipe, parce que nous voulons nous qualifier pour la Coupe du Monde. Nous avons commencé cette compétition avec comme objet la qualification pour le mondial donc, le match contre le Sénégal, nous n’allons pas baisser les bras, nous allons nous battre, donner le maximum, surtout tout faire pour créer beaucoup d’occasions de buts comme nous l’avons fait lors de nos deux derniers matchs. »

