A Rabat où elles se trouvent, les Lionnes du Sénégal ont fêté la Tabaski comme il se doit.

La période des fêtes de la Tabaski est souvent l’occasion de retrouver ses proches, familles, pour partager des bons moments. Ce ne fut pas le cas pour nos Lionnes, présentement au Maroc pour les besoins de la 14e édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Toutefois, elles ont fêté la Tabaski en grand comité.

Après avoir décroché leur billet pour les quarts de finale de cette compétition, les joueuses et toute la délégation sénégalaise ont eu droit à une petite pause pour profiter de la fête de Tabaski et par ailleurs recharger les batteries avant leur match plus qu’important contre la Zambie pour une place en Coupe du Monde.

Regardez !!!