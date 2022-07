Le Sénégal a perdu son premier duel lors de la CAN Handball qui a démarré aujourd’hui en Egypte. Les Lions ont fait une bonne entame du match mais n’ont pas gardé le même rythme du match. Fred Bougeant qui dirige la sélection tire les leçons et se prononce sur les matchs à venir.

Les facteurs déterminants de la défaite !

« C’est un début de deuxième mi-temps qui n’était pas bon. Quelques pertes de balles et surtout plusieurs tirs ratés sur le match, on en compte 22. C’est frustrant et décevant parce qu’on finit à 32-26 et on a eu beaucoup de situations de shoot favorables mais on l’a eu en échec. Et cela a permis à la RDC de marquer pas mal de buts en deuxième mi-temps. Ils avaient réussi à marquer 3 contre-attaques en première mi-temps et 9 en deuxième ».

Face à l’Angola demain ?

« Il faut se remettre la tête à l’endroit. Il faut qu’on soit plus agressifs dans le duel face aux gardiens de but, un peu plus tueur. Qu’on soit prêt à faire une heure de très haut niveau face à l’Angola. Il n’y a que des gros matchs. La RDC et l’Angola étaient à la Coupe du monde et sont très armés pour se requalifier. On sait que le défi est énorme. Tous les jours, on a des gros matchs à réaliser ».

wiwsport.com