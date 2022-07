La sélection sénégalaise, gagnante de la dernière Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun est nommée parmi les finalistes du titre de la meilleure équipe africaine de l’année 2022 décerné par la Confédération africaine de Football.

L’instance faîtière du football africain a annoncé lundi matin les cinq équipes finalistes pour le trophée de la meilleure sélection masculine de football de l’année. Ça se jouera entre le Sénégal, première nation du classement FIFA depuis 38 mois, et vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations, édition 2022,, le Burkina Faso, le Cameroun, le Maroc et l’Egypte, finaliste de la dernière CAN.

Des saisons exceptionnelles de la part des 5️⃣ finalistes! Quelle équipe sera nommée Sélection Nationale de l’Année le 21 Juillet?#CAFAwards2022 pic.twitter.com/iIjYhzzAVc — CAF – FR (@caf_online_FR) July 11, 2022

