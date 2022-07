Depuis le mois de novembre passé , le Sénégal est dans le top 5 mondial. Pour le nouveau classement en juillet, les demi-finalistes de la Coupe du monde ont perdu une place et se retrouvent à la 6e place. Le Sénégal est éjecté par la Suisse, actuel Champion d’Europe, qui l’avait battu lors de la petite finale à la coupe du monde.

Un déficit de compétitions pour les équipes africaines et le Sénégal, champion d’Afrique en titre qui perd une place. La sélection nationale n’a plus disputé de matchs depuis le mois de novembre passé. Les Lions avaient remporté la médaille de bronze lors de la Coupe Intercontinentale.

Le Sénégal se prépare pour les éliminatoires de la CAN Mozambique 2023. Il jouera le Cameroun en fin juillet pour le match aller.

