La Fédération sénégalaise de Football a publié un communiqué sur son compte officiel Twitter indiquant que tous les tests PCR passés par les joueuses et le staff technique se sont avérés négatifs.

Une bonne nouvelle pour le sélectionneur des Lionnes, Mame Moussa Cissé qui dispose ainsi de tout son effectif pour affronter la Zambie, match comptant pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, qualificatif notamment pour la Coupe du Monde féminine.

Rappelons que la tanière avait enregistré six cas de covid dont 3 joueuses, l’attaquante Nguenar Ndiaye, buteuse contre l’Ouganda, de la défenseure Anta Dembélé et de Coumba Sylla Mbodji. Ces dernières avaient manqué la troisième et dernière journée des phases de poules contre le pays hôte le Maroc.

📃 Communiqué de la FSF | Situation Covid-19 à la date du 11 juillet 2022 ! #WAFCON2022 | #TeamSenegal pic.twitter.com/5IGM4gT3n4 — FSF (@Fsfofficielle) July 11, 2022

wiwsport.com