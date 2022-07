Battu ce soir par le pays hôte, le Maroc (1-0), le Sénégal qui perd la première place du groupe A termine deuxième de sa poule, tout de même, qualifié pour le second tour. En conférence de presse, le technicien des Lionnes se projette déjà sur le quart de finale.

Deuxième de son groupe à l’issue des phases de poules, le Sénégal devra affrontera en quarts de finale, le vainqueur du Groupe B discuté par la Tunisie, le Cameroun et la Zambie. Cette rencontre qui se jouera le 13 juillet prochain au stade Mouhamed V de Casablanca sera âprement disputé selon le coach Mame Moussa Cissé, qui espère voir ses Lionnes rugir.

« Nous avons un groupe qui a confiance, qui est motivé, qui sait qu’il a du potentiel. Donc quel que soit l’adversaire, les filles vont se battre parce que aujourd’hui elles pensent que la coupe du monde, et je pense que l’équipe qui passera devant nous devra passer sur nos cadavres. Nous avons préparé ce match là, si nous avons voulu faire des réaménagements c’est parce qu’on a voulu être au top pour ce match. On sera prêt quelque puisse être l’adversaire. Parce que nous ne voulons pas regarder la coupe du monde à la télé. Ce sera un match de football. Il va falloir élever notre niveau de jeu, se donner le meilleur de nous-mêmes. Maintenant, nous devons passer récupérer nos joueuses covidées, j’espère qu’il n’y aura pas de cas encore parce que c’est compliqué dans la gestion psychologique et émotionnelle de l’équipe, je pense déjà. On fera notre bilan de la phase de poule après on verra avec l’adversaire qu’on aura, comment aborder la rencontre. Ce sera sans doute avec la même mentalité de gagneur. On sait qu’aujourd’hui qu’on a un groupe qui peut faire mal, donc on va aller jusqu’au bout, on se fixera aucune limite », a déclaré le sélectionneur des Lionnes en conférence de presse.