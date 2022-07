Après la défaite contre le Maroc (0-1) dans le cadre de la 3e et dernière journée de la phase de groupes de la CAN Féminine 2022, le sélectionneur des Lions s’en est ouvertement pris à la qualité de l’accueil réservée à son équipe avant de croiser les Lionnes de l’Atlas.

À l’occasion de la 3e journée de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine dans la Poule A, le Sénégal s’est incliné contre le Maroc (0-1) vendredi soir. Mais avant cette rencontre, les Lionnes ont déploré dans leurs rangs plusieurs cas de Covid-19, dont trois joueuses importantes touchées par le virus. Une première depuis le début de la compétition. Étonné, le sélectionneur du Sénégal n’a donc pas été tendre avec le Maroc.

Mame Moussa Cissé :

« Les filles se sont bien données mais je ne vais pas retenir le résultat, je vais plutôt retenir le contenu. Tout a été contre nous, tout. Je ne suis pas quelqu’un qui aime se plaindre mais, parfois, il y a des choses qui choquent. Comme par hasard, après l’Ouganda, c’est le Sénégal. On s’est réveillé avec des cas de Covid-19. C’est un peu bizarre. Ces deux derniers jours, il y a eu des choses qui se sont passées et c’était compliqué.

À 48 heures du match (contre le Maroc), ils ont changé nos gardes du corps et nous ont emmenés d’autres. J’ai vu (à la télé) un d’entre eux parler des forces et faiblesses du Sénégal. J’étais choqué. On n’a pas compris pourquoi ils les ont changés. On a joué deux matchs sans cas de Covid puis, immédiatement, (avant d’affronter le Maroc), on constate des cas de Covid chez-nous. Dans notre pays, il y a un proverbe qui dit « s’il y a une chose qui arrive et qui ne s’est jamais passée, ce sont les étrangers ».

Je ne veux pas mettre ça sur le dos du Maroc mais c’est bizarre. Aujourd’hui, il fallait faire un match de référence devant le Maroc et je pense que les joueuses l’ont fait même s’il y a la défaite. Je retiens le contenu. Tout le monde pensait qu’on allait prendre une valise ce soir mais nous avons même bousculé cette équipe marocaine. C’est ce que je vais retenir. Tous les autres aspects sont des enseignements pour nous permettre de grandir dans la compétition. »

wiwsport.com