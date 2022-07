«Effectivement, j’ai démissionné de mes fonctions de président de la section de basket du DUC. Je pense que c’est la meilleure solution pour mettre tout le monde à l’aise. Je me prononcerai largement sur cette affaire le moment venu. Pour le moment, je remercie toutes les personnes qui ont contribué à la bonne marche du club. Je reste dans le basket», confie-t-il.

Le Comité de supporters avait adressé une correspondance au président Touré pour solliciter une rencontre. Mais le Comité directeur de la section de basket n’avait pas senti le besoin de s’asseoir avec les supporters.

Les supporters reprocheraient au Bureau la gestion de cette saison, marquée par beaucoup de problèmes de trésorerie. Cela a occasionné des arriérés de salaires. Interpellé sur cette situation, le président du DUC, El Hadji Mapathé Touré, disait : «C’est un mois de salaire. On est aujourd’hui mardi 5 juillet. Je suis juriste et le Code du travail donne jusqu’au 8 du mois. Passé ce délai, on va entrer dans les 2 mois de salaires impayés».

Sous son magistère, l’équipe masculine du DUC a remporté le championnat 2020-2021 et s’est qualifiée pour la Basketball Africa League. Les Duchesses ont disputé 3 finales la saison dernière (Coup du Sénégal, championnat et Coupe maire). Elles ont subi la loi de l’ASC Ville de Dakar au cours de ces rencontres.