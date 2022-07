Face au Maroc, la défenseure des Lionnes du Sénégal et ses coéquipières ne comptent pas se laisser envahir par la pression du nombreux public qui viendra supporter les Lionnes de l’Atlas.

À la veille du match face au Maroc (20h00 GMT), comptant pour la 3e et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine, Meta Camara s’est présentée devant la presse. La défenseure centrale droite des Lionnes ne veut pas se laisser distraire par les deux premiers résultats. Elle reconnaît qu’elles devront aborder ce match sans peur devant les supporters marocains.

« On va jouer ce match comme on a fait avec les autres. Pour nous, chaque match est une finale. On va jouer collectivement et calmement. En étant solidaire et engagées, j’espère qu’on va s’en sortir. Notre rôle (en défense) sera d’être calmes et solidaires. Si nous craignons le public ? Non, nous n’avons pas peur de ça. Au contraire, ça va être une motivation pour nous. On est prêtes sur tous les côtés. On veut terminer premières du groupe », a déclaré la sociétaire du Bourges Foot 18.

🇲🇦🇸🇳 Maroc et Sénégal leaders du Groupe A #WAFCON2022

Duel de Lionnes pour la 1ère place ce vendredi 19h Gmt https://t.co/oH84RQAzB6 pic.twitter.com/OtJmM1OiOJ — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) July 5, 2022

wiwsport.com