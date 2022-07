Avant d’affronter le Maroc, vendredi soir (20h00 GMT), le sélectionneur des Lionnes espère voir de la régularité dans les performances de son équipe, après les deux victoires en deux matchs dans cette phase de groupes de la CAN Féminine 2022.

L’Équipe Nationale Féminine du Sénégal attaque ce vendredi la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations. Après deux victoires en autant de sorties devant l’Ouganda (2-0) et le Burkina Faso (1-0) et une qualification en quarts de finale, les Lionnes défient le Maroc pour la première place dans le Groupe A. Victorieuses du Burkina Faso (1-0) et de l’Ouganda (3-1), les joueuses de Reynold Pedros sont premières grâce à la différence de buts.

Avant d’aborder ce choc entre Lionnes, le sélectionneur du Sénégal a fait le point en mettant l’action sur la volonté de finir la phase de poules avec un succès. « On est dans une dynamique positive de victoires. Il ne faut pas donc que ça se casse. Si on gagne encore, ça va installer plus de confiance et de sérénité dans le groupe. Nous avons un groupe très jeune, il va falloir l’entretenir avec des résultats positifs et des matchs de haut niveau », a déclaré Mame Moussa Cissé.

Pour le sélectionneur, il faudra être prêt à faire face à un adversaire compliqué à manœuvrer. « Nous jouerons demain un match dans un contexte difficile. Le stade va être plein et le Maroc aura à cœur de faire son match. C’est une équipe très expérimentée. Au moins, 14 joueuses de cette équipe ont plus de 28 ans et 14 d’entre elles jouent dans le même club. Il y a beaucoup de cohésion et de solidarité », indique le technicien sénégalais.

Mais pour autant, les Lionnes de l’Atlas ne sont pas invincibles. « Néanmoins, c’est une équipe qui a des failles. À nous d’exploiter leurs failles pour faire la différence. Ils sont leurs qualités et leurs défauts. Elles ont eu du mal sur les deux premiers matchs, contre l’Ouganda en première période, et face au Burkina Faso en seconde période. Elles n’ont pas encore marqué dans le cours du jeu (4 buts sur 4 balles arrêtées, dont 2 penaltys, NDLR). »

