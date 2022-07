Ismaïla Sarr n’a fait pas partie des joueurs de Watford qui se sont déplacés en Autriche dans le cadre de la préparation de la saison 2022-2023. Le natif de Saint-Louis devrait en effet quitter le club dans les prochains jours.

D’après le quotidien anglais The Athletic : « Emmanuel Dennis, Ismaïla Sarr, Adam Masina et Danny Rose n’ont pas pris l’avion pour l’Autriche pour le camp d’entrainement de pré-saison de six jours de Watford ».

Lié aux Hornets jusqu’en 2024,Speedy Izo qui est arrivé au club en août 2019, ne va pas continuer son aventure avec Watford. Il est en effet plus que jamais proche d’un départ du club anglais. L’an passé, Manchester United et Liverpool étaient les plus intéressés par son recrutement mais Watford n’était pas encore prêt à vendre son protégé.

Cette fois ci West Ham est l’équipe la mieux placée pour enrôler le champion d’Afrique. Ce n’est pas la première fois que David Moyes s’intéresse à Ismaïla Sarr. En effet la saison dernière l’entraineur des Hammers suite au départ de Sébastien Haller pour l’Ajax, s’était intéressé à l’ailier Sénégalais. West Ham était même prêt à débourser 35 millions d’euros pour avoir Izo dans leurs rangs, mais Watford n’était pas de cet avis.

Gêné par les blessures, le joueur de 24 ans tarde à s’imposer en Angleterre. Tout comme Sadio Mané et Edouard Mendy, Ismaïla Sarr était attendu pour faire valoir les couleurs du Sénégal. Mais le natif de Saint Louis n’en st pas encore arrivé là.

Pour rappel le transfert d’Ismaïla Sarr chez les Hornets à couter 30 millions d’euros un record pour Watford à ce jour. Tandis qu’il n’as inscrit que 10 buts en 50 match de premier ligue.

Avec STADES