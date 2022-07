Programmé sur huit jours, en raison d’un match quasiment toutes les 24 heures en Egypte, le 25ème Championnat d’Afrique de handball masculin sera une compétition très éprouvante. Et les Lions s’y attèlent depuis leur arrivée au Caire, samedi dernier.

Ne vous fiez pas aux récentes Images postées sur Facebook sur lesquelles on voit des Lions en pleine immersion touristique sur les Pyramides égyptiennes. Tout au contraire, les protégés du coach Frédéric Bougeant multiplient les ateliers physiques pour espérer être au top lundi prochain, pour leur première sortie africaine devant la RD Congo. «La préparation se passe dans d’excellentes conditions et on a beaucoup travaillé les premiers jours où l’on est arrivé en Égypte, notamment sur le plan physique. Cela va être une compétition éprouvante sur le plan physique avec des matches tous les jours. Il faut que les garçons soient au top à ce ni veau», explique le technicien français.

Une poule D jouable

Hormis l’Angola, vainqueur du tournoi masculin lors des derniers Jeux africains en 2019 à Rabat (Maroc), le Sénégal a deux autres adversaires jouables, la Zambie et la RD Congo. Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour les quarts de finale, alors que les cinq premiers du classement final de ce 25ème Championnat d’Afrique vont représenter le continent au prochain Mondial. Cette expédition égyptienne sera la 12ème participation du Sénégal qui n’était plus présent à ce banquet continental depuis 2014. C’était sous l’ère du coach français, Franck Bulleux.

avec Record