Rien ne va plus entre la Direction du club du Dakar Université Club (DUC) et un groupe de supporters. Ces derniers mécontents de la situation salariale actuelle des équipes masculines et féminines sont allés interrompre les séances des deux formations. Une manière pour ces inconditionnels du club estudiantin d’exiger à la Direction du club le paiement des deux mois d’arriérés de salaire aux joueurs

« On n’a pas pu s’entraîner hier (lundi) et aujourd’hui (mardi), parce que un groupe de supporters est venu interrompre notre séance. Ils ont fait de même avec l’équipe féminine. Ces derniers se plaignaient de nos deux mois d’arriérés de salaire (mai et juin). On les comprend. Ce n’est pas facile pour nous, mais aussi pour eux, qui ne nous veulent que du bien», confie un joueur de l’équipe masculine, qui a préféré garder l’anonymat.

«La Direction du club a pris l’engagement de nous payer et on comprend la situation financière actuelle du club. Mais, on attend. Il serait bien d’entrer dans nos fonds, avec la fête de la Tabaski, prévue ce dimanche», ajoute notre source. Interpellé sur la situation financière du club, le président El Hadji Mapathé Touré reconnaît «les arriérés le club doit aux joueurs».

Des arriérés qu’il justifie par «les dépenses énormes liées à la BAL et l’absence de sponsor», mais pointe du doigt certains supporters sous la coupe de certains dirigeants, qui « profitent de la situation pour créer des problèmes». Et pourtant, «nous avons discuté avec les joueurs sur la situation financière actuelle et ils l’ont comprise». Dans la foulée, le président du DUC s’engage à tout faire pour «régler les arriérés que le club doit aux joueurs », nous informe Stades.

