Arrivé en 2019 en provenance de Lens contre une indemnité de 4 millions d’euros (plus gros achat de l’histoire du club), l’attaquant sénégalais de 30 ans , qui était sous contrat jusqu’en 2023, aura, en trois saisons, disputé 99 matchs sous le maillot guingampais, pour 19 buts et dix passes décisives. Il décide donc de tourner la page Guingamp pour tenter une nouvelle aventure à Chypre. L’indemnité de transfert et la durée de son nouveau contrat n’ont pas été précisées. Sur Instagram, il a posté un message d’adieu à ses fans, au club et à ses anciens joueurs sans oublier de rappeler son plus beau souvenir avec Guingamp.

« Mon aventure à Guingamp s’est terminée. J’ai découvert un club et une région magnifique que ma famille et moi n’oublierons jamais avec des personnes formidables et très accueillantes. Mon plus beau souvenir à Guingamp aura été mon premier but à Roudourou contre Sochaux, « a posté le nouveau joueur de l’Aris Limassol.