Agent libre depuis la fin de la saison, Gorgui Dieng retrouve son ancien club pour la saison à venir. Depuis 2013, il évolue en NBA.

Les Spurs de San Antonio et l’intérieur Gorgui Dieng ont trouvé un accord. Il s’agit d’un contrat d’un an dont on ne connaît pas le montant informe basket-infos. C’est un retour à San Antonio pour Dieng, qui y avait terminé la saison 2020-21.

Il n’avait pas été conservé et s’était engagé avec les Hawks. À Atlanta il a très peu joué : 8.4 minutes en 44 matchs pour 3.5 points à 47.3% dont 42.6% de loin et 2.8 rebonds. Il était également courtisé par les Wolves.

Le joueur de 32 ans a évolué dans 4 différentes franchises en NBA (Minnesota, Memphis, Atlanta et San Antonio). Gorgui Sy Dieng avait rejoint les Hawks d’Atlanta en août passé où il a totalisé 44 matchs lors de la défunte saison.

