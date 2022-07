Le PSG a présenté le nouvel entraîneur du club ce mardi. Christophe Galtier qui a dirigé plusieurs formations en Ligue 1 se dit prêt à relever le défi Paris Saint-Germain.

« Je suis ému et fier de rejoindre le PSG. Je suis arrivé il y a 45 minutes au Parc. C’est un monument du foot français. Le slogan, « Ici c’est Paris » implique une grosse part de responsabilité. Il y a beaucoup d’attente de vous la presse mais aussi des supporters. Je mesure cette responsabilité. Je m’y suis préparé. Si j’ai accepté de prendre ce poste, c’est que j’en suis capable… C’est avec une grande humilité que j’accepte ce poste. Il y a des sceptiques, je le comprends » a déclaré le technicien de 55 ans la présence du directeur sportif et président du club tout au long des discussions. Ses propos en conférence de presse ce mardi sont rapportés par Paris United.

Il a aussi été interpellé sur la gestion du vestiaire. Le PSG dispose de stars du football européen, pour Galtier, il faudra s’imposer. « Cette question se pose évidemment mais ce sont avant tout des joueurs qui veulent jouer et gagner. La gestion d’un tel groupe est un privilège. Il faut avant tout partager et échanger mais il faut aussi imposer. Il n’y aura pas de compromis. Il faut travailler ensemble. Je ne vais pas révolutionner le vestiaire. Je vais écouter, échanger et je sais que j’aurai l’appui de tout le monde pour prendre des décisions ».

En France, le PSG domine le championnat mais ne fait pas peur à ses adversaires, comme dans les grands rendez-vous européens aussi. » Il faut tout gagner » affirme le nouveau coach. Il ajoute : « Avec un tel effectif et dans un tel club, il faut aussi bien jouer. Quand vous jouez bien, vous avez tendance à gagner plus souvent. Par rapport à ce que j’ai pu faire avant, il y aura une approche différente sur le jeu. Je vais avoir à ma disposition des joueurs de très haut niveau. Paris a très souvent le ballon et joue face à des équipes avec des blocs bas. Il faudra bien attaquer tout en sachant garder un équilibre mais cela ne ressemblera pas à ce que j’ai pu faire avant car j’ai à ma disposition des joueurs avec un niveau incroyable ».

Cette semaine, les supporters du football français ont fait surgir une polémique sur le fait que Galtier soit un Marseillais. Le technicien a tenu à mettre fin à ce débat. « Je suis l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Je suis né à Marseille, c’est un fait mais je fais un métier de passion. On veut gagner, jouer au plus haut niveau, entraîner les meilleurs joueurs, gagner les plus gros trophées et il n’y a, pour cela, pas un meilleur endroit que le Paris Saint-Germain. Quand il y a eu les premiers contacts, j’ai mis de côté cet aspect lié à mes origines et croyez-moi que depuis pas mal de semaines, mes jours et mes nuits sont consacrés au PSG ».

