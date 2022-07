L’idylle entre le technicien argentin et le club PSG n’aura duré qu’une saison et demie. Arrivé dans le club en janvier 2021, Pochettino ne dirigera pas la bande à Gana Gueye la saison prochaine.

Son contrat terminé depuis le 30 juin passé, le PSG a rendu officiel ce mardi sa décision de ne plus travailler avec Mauricio Pochettino. Selon le communiqué du club de la capitale, « Le Paris Saint-Germain confirme avoir mis un terme à sa collaboration avec Mauricio Pochettino. Le Club tient à remercier Mauricio Pochettino et son staff pour leur travail et leur souhaite le meilleur pour l’avenir » peut-on lire.

Le technicien de 50 ans qui a joué avec le PSG dans les années 2000 a remporté le championnat lors de la précédente édition et la Coupe de France 2021 en tant qu’entraîneur. En ligue des champions, de ses deux participations avec l’équipe, il aura déçu plus d’un avec une élimination en demi-finale par Manchester City puis en huitièmes par le Real Madrid. Il n’aura pas fait mieux que la finale perdue de Thomas Tuchel en 2020 alors que Pochettino avait emmené les Spurs à la finale en 2019 !

Le PSG s’apprête à annoncer la nomination de Christopher Galtier. Le Marseillais de 55 ans devrait signer un contrat de deux ans.

