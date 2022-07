Un nouvel entraîneur pour Idrissa Gana Gueye et Abdou Diallo. C’est le 4e changement du PSG en 6 ans. Depuis le départ de Laurent Blanc, le club de la capitale retrouve un technicien français, Christophe Galtier est nommé ce mardi.

Il s’est engagé sur un contrat de deux saisons, jusqu’au 30 juin 2024. Âgé de 55 ans, l’ancien défenseur figure aujourd’hui parmi les entraîneurs les plus reconnus et les plus expérimentés du football français informe le communiqué du PSG. La saison précédente, il dirigeait l’OGC Nice. Auparavant, Lille, Saint-Etienne, Bastia et Marseille.

Christophe Galtier : « C’est avec beaucoup de joie et de fierté que je m’engage aujourd’hui comme entraîneur du Paris Saint-Germain. Je remercie le Président, Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et l’ensemble du club pour la confiance qu’ils ont choisi de placer en moi. Je sais les responsabilités qui seront les miennes à la tête de cet effectif extraordinaire, assurément l’un des plus compétitifs et les plus spectaculaires d’Europe. Je me réjouis de travailler avec tous ces joueurs de grand talent ainsi qu’avec des staffs de très haut niveau pour m’accompagner dans ma mission. Nous mesurons tous ce que représente aujourd’hui le Paris Saint-Germain dans le football français et international. L’ambition, la rigueur et l’optimisation du potentiel de l’équipe seront mes lignes directrices. Je me réjouis de devenir l’entraîneur de cette équipe et de m’installer bientôt sur le banc de ce magnifique Parc des Princes, un stade qui respire la passion du football. »

Nasser Al-Khelaifi, Président-directeur général du Paris Saint-Germain : « Nous sommes très heureux d’accueillir Christophe au sein de la famille du Paris Saint-Germain. Son parcours est admirable. Il a connu le succès dans tous les clubs dans lesquels il est passé. Sa réussite s’appuie sur une personnalité exceptionnelle qui lui permet de tirer le meilleur de ses joueurs et de ses équipes dans un état d’esprit résolument tourné vers le collectif. Nous sommes fiers d’avoir un entraineur français et nous avons hâte d’ouvrir le prochain chapitre de croissance du club avec Christophe. »