Le club anglais ne va pas tarder à officialiser l’arrivée de sa 4e recrue. Un accord total entre le joueur de 26 ans et Nottingham Forest. Moussa Niakhaté devrait effectuer sa visite médicale ce mardi avant le transfert officiel.

Nottingham Forest a conclu un accord avec Mayence pour signer le défenseur Moussa Niakhate. Selon The Athletic, le club paiera un montant initial de 10 millions d’euros, plus un potentiel de 5 millions d’euros de bonus, et qu’il signera un contrat de trois ans. Le polyvalent défenseur devrait subir un examen médical ce mardi, puis, si tout se passe comme prévu, rencontrer ses nouveaux coéquipiers lors de leur camp d’entraînement de présaison en Espagne.

Niakhate a disputé 30 matches de Bundesliga en 2021-22, aidant Mayence à terminer huitième. Le capitaine de Mayence a disputé 135 matchs avec l’équipe depuis son arrivée de Metz en 2018.

Moussa Niakhate fait partie de ces joueurs qui sont très attendus en Equipe Nationale du Sénégal. En juin passé, le joueur parlait de son « choix du cœur » qui est de jouer avec les Lions de la Téranga.

