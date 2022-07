La défenseure des Lionnes s’est présentée en zone mixte après la qualification en quarts de finale de la CAN Féminine 2022.

L’Equipe Nationale Féminine du Sénégal s’est hissée en quarts de finale de la CAN Féminine 2022 après son succès contre le Burkina Faso (1-0), à l’occasion de la 2e journée de la phase de groupes. À l’issue de cette rencontre, la défenseure centrale droite, Meta Camara, s’est exprimée en zone mixte. L’occasion pour l’ancienne du Dakar Sacré-Cœur d’évoquer les prochaines sorties dont celui contre le Maroc vendredi pour la première place du Groupe A.

« On a joué collectivement et on avait confiance de la qualification. Nous sommes toujours en phase d’apprentissage, mais, j’espère, qu’avec le collectif, on va aller en finale. On va prendre match après match. Chaque match est une finale pour nous. On va y aller doucement. Contre le Maroc, on va jouer comme pendant les autres matchs, avec du sérieux, de la concentration et de la détermination. On espère gagner », a déclaré Meta Camara.

wiwsport.com