Cet après-midi à partir de 17h GMT, à Rabat et sur la pelouse du complexe Moulay Abdallah, les Lionnes du Sénégal tenteront de rester sur leur dynamique de victoire et surtout de réussir à décrocher le premier ticket qualificatif pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique, ce qui serait une première dans l’histoire du football féminin sénégalais. « Ça ne sert à rien de gagner son premier match et de se faire sortir pour les deux matchs suivants. Il y a la possibilité d’aller en quart de finale et de se mettre à l’abri. Il faut continuer à être professionnel. Ce qu’on a déjà fait est bien mais on gardera ça et il faut que ça nous serve. Il faut que le prochain challenge soit de se qualifier en quart de finale. On parle du premier but, on parle de la première victoire et on parlera de la première qualification en quart de finale. On pense au Burkina Faso en ce moment », avait fait savoir le sélectionneur des Lionnes en conférence de presse veille de match.

La tâche de cette ambitieuse sélection du Sénégal s’annonce toutefois compliquée face aux étalons dames, blessées lors de leur première sortie contre le Maroc, pays hôte, et qui auront à cœur de se relancer. « Du moment qu’on a perdu notre premier match, les prochain seront comme des finales. On n’était pas dans le même état d’esprit. Le premier match nous a donné beaucoup d’émotions et d’enseignements. On fera tout pour avoir nos trois premiers points », avertit Pascal Sawadogo, entraîneur de l’équipe nationale féminine du Burkina Faso. Les Lionnes sont donc prévenues.

wiwsport.com