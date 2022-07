Défait d’entrée par le pays organisateur, le Maroc, le Burkina Faso tentera de se relancer demain après midi à partir de 18h (heure locale) face à aux Lionnes du Sénégal. Un match décisif comptant pour la deuxième journée du groupe A.

Le Burkina Faso va devoir renouer avec la victoire pour ne pas s’arrêter en phase de poule pour sa première participation en Coupe d’Afrique de Nations. Face au Sénégal, vainqueur de son premier match contre l’Ouganda, les burkinabés seront à la recherche d’un premier succès. Pascal Sawadogo a raison d’y croire.

« Après le premier match, nous avons immédiatement pris le temps de digérer la défaite. Mais dès le lendemain, malgré qu’on ait perdu, les gens nous félicitent et nous disent qu’on avait fait un bon match. Nous y avons cru jusqu’au bout. On croyait revenir au score. On a fini fort. On ne se décourage jamais. Le moral est là et ce sera pareil pour le prochain adversaire. L’ambiance est bonne chez nous », a expliqué le technicien Burkinabé.

Les filles Burkinabé ne devront donc pas reproduire la même prestation demain soir sur la pelouse de Moulay Abdallah sous peine de se mettre en difficulté ou simplement éliminées. « Du moment qu’on a perdu notre premier match, les prochain seront comme des finales. On n’était pas dans le même état d’esprit. Le premier match nous a donné beaucoup d’émotions et d’enseignements. On fera tout pour avoir nos trois premiers points », rassure -t-il, en conférence de presse, veille de match, au micro de wiwsport.

wiwsport.com