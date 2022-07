En conférence de presse à quelques heures avant d’affronter le Sénégal comptant pour la deuxième journée du groupe A, de la Coupe d’Afrique feminine des Nations, le capitaine de la sélection burkinabé a évoqué l’état d’esprit de ses coéquipières, deux jours après leur défaite d’entrée.

« Après le match on avait une grosse déception. Ça se lisait sur les visages des uns et des autres. C’est vrai qu’on a pris une défaite au premier match mais il faudra vite oublier ce match parce qu’il y a un autre qui arrive demain. Hier on a fait une séance d’entraînement dans une bonne ambiance. Demain on a un trois points à aller chercher on le fera toujours dans notre bonne ambiance », déclare Charlotte Millogo.

Pour espérer franchir le premier tour, l’équipe Burkinabè devra être bien inspirée afin de contrecarrer les plans du coach Mame Moussa Cissé. Pour cela, il faudra d’abord préparer l’adversaire, chose que cette sélection a faite selon la capitaine. « C’est vrai que nos deux prochains adversaires sont entrés dans la compétition hier seulement. On a eu l’occasion de suivre leur match. On les a bien vus. On veut nos trois points. On va jouer à fond pour avoir 6 points en affrontant les deux équipes qui nous restent. Bien vrai que c’est notre première participation à la Coupe d’Afrique. Nous sommes effectivement venus pour une participation mais s’il y’a des places à prendre, nous n’allons pas hésiter. Voyant le Sénégal et l’Ouganda Joué nous nous sommes dit qu’on peut aller faire quelque chose dans cette CAN », affirme la défenseure de l’US des Forces Armées et capitaine de l’équipe nationale féminine du Burkina Faso.

