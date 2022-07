Au terme d’une partie parfaitement maitrisée, le Botswana s’est tranquillement imposé devant le Burundi (4-2), dans le Groupe C de la CAN Féminine 2022.

Du football champagne, peut-être même le plus séduisant dans cette première journée de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine 2022, c’est ce que les Botswanaises et les Burundaises ont proposé. Mais au final, c’est surtout le Botswana qui a imposé son étoile pour sortir vainqueur dans cette très belle confrontation. Un 4-2 bien mérité.

Au coup d’envoi, les deux équipes n’avaient pas d’autres désirs que d’attaquer. Ça partait de camp en camp et chaque équipe bénéficiait des occasions pour ouvrir la marque. Mais ce ne sera qu’à la 43e minute que la situation se débloquera en faveur des Botswanaises grâce à Keitumetse Dithebe.

Sur une superbe action menée par elle-même au tout début, la numéro 13 du Botswana joue le une-deux Mahlasela avant de fusiller du pied gauche la gardienne burundaise. Dès la reprise, le Botswana remettait le turbo et doublait la mise par l’intermédiaire de Lesego Radiakanyo, qui profitait d’une offrande de Thokalele (47e).

Les Burundaises parvenaient tout de même à se remettre dans la partie grâce à Sandrine Niyonkuru (52e). Mais après, les excellentes attaquantes adverses ne leur laisseront pas le temps de célébrer leur but puisqu’à la 55e, l’excellente Tokhalele concrétisait son grand match avec un but pour le 3-1 de son équipe.

Le spectacle était encore loin d’être fini avec Refilwe Tokhalele qui marquera un doublé pour le 4-1 à la 60e minute. Dans les 10 dernières minutes, Sandrine Niyonkuru répondait elle aussi avec un doublé pour réduire la marque (2-4, 81e) d’une victoire qui permet au Botswana de prendre la première place du Groupe C devant l’Afrique du Sud, vainqueur du Nigeria (2-1).

🚨 𝐅𝐔𝐋𝐋-𝐓𝐈𝐌𝐄! #TeamBurundi 2️⃣ – 4️⃣ #TeamBotswana

A goal-fest as Botswana bag the 3 points in group C! 📋#TotalEnergiesWAFCON2022 | #EmpoweringOurGame pic.twitter.com/7kbTn761Tw

— #TotalEnergiesWAFCON2022 (@CAFwomen) July 4, 2022