En marge de la conférence de presse de la CAF ce matin à Rabat, le Secrétaire Général est revenu sur les raisons qui ont poussé l’instance africaine à reporter la CAN 2023 à 2024. Une décision sage selon lui au regard des intempéries au mois de juin en Côte d’Ivoire.

« J’étais là-bas au mois de juin et je ne pouvais pas sortir ! Vous savez pourquoi ? Dans mon hôtel, il y avait de l’eau jusqu’aux genoux. J’ai expérimenté la pluviométrie en Côte d’Ivoire et c’est énorme. Du mois d’avril jusqu’à maintenant, il y a eu 603 mm de précipitation. Imaginez qu’on joue la demi-finale et la finale un jour où il pleut ! Donc c’est plus sage de jouer cette compétition en juin – juillet 2024 » a fait savoir Véron-Mosengo Omba au micro de wiwsport.

Les fortes pluies en période d’été en Côte d’Ivoire sont la raison principale du report de la 34e édition de la CAN. Initialement prévue du 23 juin au 23 juillet 2023, la compétition continentale va finalement se tenir en janvier – février 2024.

wiwsport.com