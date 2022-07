La 4e édition de ce prestigieux événement sportif s’est tenue hier dans la capitale ghanéenne. En concurrence avec l’égyptien Mohamed Salah et l’attaquant nigérian Victor Osimhen, Sadio Mané a fini premier dans cette course. Dans une vidéo partagée par les organisateurs, le lauréat a fait part de sa joie de recevoir ce prix.

« Je suis honoré et content de remporter ce prix. Il représente beaucoup pour moi. Bien sûr, je voudrais remercier tous ceux qui ont voté pour moi, la population ghanéenne mais aussi toute l’Afrique. J’aurais aimé être avec vous pour célébrer ce prix » a-t-il déclaré.

Notons que pour ce trophée, Sadio Mané succède à Edouard Mendy.

