Elue meilleure joueuse du match contre l’Ouganda, la gardienne des Lionnes, Tening Sène a livré sa réaction devant notre micro après la victoire des Lionnes devant les Grues Royales.

Tening Sène sur la prestation de l’équipe

Nous remercions le bon Dieu. C’est grâce à notre travail que nous avons obtenu cette victoire. On a fait une bonne préparation pour en arriver-là. C’est le premier match et on l’a gagné, donc alhamdulillah. On va essayer de faire comme ça au deuxième match, jouer et gagner. On s‘était bien préparées pour l’Ouganda …

Sur le trophée de « Femme du Match »

Je suis surprise d’être élue « Femme du Match ». Je n’y pensais pas vraiment. Mais venir en Coupe d’Afrique des Nations et être élue meilleure joueuse après ton premier match, on ne peut que rendre grâce à Dieu. C’est une source de motivation.

Sur la concurrence au poste de gardienne et l’apport du peuple

Je peux dire que toutes nos gardiennes sont bonnes. Que ce soit moi ou les autres, tout le monde est capable de faire la différence. Que les Sénégalais continuent à nous passer avec des prières. Nous n’avons que le Peuple Sénégalais, c’est lui qui nous motive encore plus. Nous ferons ce qu’ils attendent de nous.

