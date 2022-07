Sortie sur civière face à l’Ouganda, Nguénar Ndiaye a souhaité donner des nouvelles rassurantes sur son état physique.

Face à l’Ouganda, dimanche après-midi lors de la première journée de la phase de groupes de la CAN Féminine 2022, l’avant-centre des Lionnes a quitté ses coéquipières après 69 minutes de jeu. Victime d’un coup, Nguénar Ndiaye, qui a marqué le deuxième but de la victoire du Sénégal (2-0), a dû être évacuée sur civière, laissant les supporters dans l’inquiétude.

Mais après la rencontre, l’ancienne joueuse du Dakar Sacré-Cœur s’est présentée en zone mixte et a rassuré sur son état. Il a profité de cette présence devant notre micro pour évoquer le succès des Lionnes mais aussi son but. « On est très contentes de la prestation. On a vu le public et ça nous a motivées. Je suis contente (pour le but). J’avais promis à mes coéquipières que j’allais marquer. »

Sur sa sortie sur blessure, Nguénar rassure. « Ce n’est pas grave. Si je jouerais le prochain match ? Oui et vous pouvez m’attendre parmi les buteuses », sourit la Lionne de 27 ans qui a également tenu à remercier le Peuple Sénégalais. « On félicite les Sénégalais parce qu’on a qu’ils sont derrière nous, on a vu leur apport. » Rendez-vous donc mardi face aux Etalons du Burkina Faso.

wiwsport.com