Le Sénégal a perdu face à la RDC (60-72). Une deuxième défaite qui laisse tout de même le Sénégal qualifié pour le deuxième tour. Mais elle a manifestement saboté l’esprit du groupe des Lions.

Il faut dire que l’image que renvoie le Sénégal depuis l’AfroBasket n’est pas des plus belles. Le basket sénégalais a connu de meilleurs moments dans les compétitions africaines. Après la fenêtre à Dakar, les Lions qui chutent encore devant la RDC, c’est encore un signe des faiblesses notées dans le jeu des Lions.

Ibrahim Faye commente la défaite d’hier sur le site de la FIBA : « Ils nous ont battus, plusieurs fois, en un-contre-un ; nous avons commencé à nous plaindre entre nous. Cela n’a rien à voir avec le coach. C’est de notre faute. À commencer par moi, Gorgui et tous les autres. On a beaucoup d’ego dans cette équipe ».

L’ailier fort a terminé avec 11 points, 6 rebonds et 3 passes décisives en 26 minutes et 23 secondes. Face au Kenya, ce soir à 20H30, il faudra remobiliser la troupe et terminer au moins avec une victoire.

wiwsport.com