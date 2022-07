Le Sénégal termine à la troisième place du groupe D à l’issue des deux fenêtres disputées. Il connaît ses adversaires pour la prochaine fenêtre.

Dans le règlement de la compétition, à la fin du premier tour, les groupes B et D fusionnent pour former le groupe F. Tandis que les groupes A et C vont constituer le groupe des adversaires soit la poule E. Chacune des groupes de 6 équipes va s’opposer à l’autre et chaque équipe va disputer 3 matchs lors de la 4e fenêtre prévue en fin août prochain.

Le Sénégal qui a terminé à la 3e place du groupe D est logé dans le groupe F. Il jouera les qualifiés du groupe A. Que de grands adversaires pour la bande à Gorgui Dieng qui joueront tour à tour le Soudan du Sud, la Tunisie et le Cameroun.

En attendant de savoir le lieu et les heures, voici le calendrier des Lions :

26 août

Sénégal v Soudan du Sud

27 août

Tunisie v Sénégal

28 août

Sénégal v Cameroun

