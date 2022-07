L’équipe nationale du Sénégal va entamer sa deuxième participation à la phase finale de la Coupe d’Afrique Féminine des Nations, ce dimanche. Face à l’Ouganda, les Lionnes vont tenter de prendre un bon départ et revenir à hauteur du Maroc, vainqueur la veille face au Burkina Faso et provisoirement leader du Groupe A.

Après avoir assisté à la cérémonie officielle de la Can et du match inaugural entre le pays hôte, le Maroc et Burkina Faso soldé sur une victoire des marocaines (1-0), l’équipe nationale du Sénégal va faire son entrée en lice ce dimanche à Rabat. C’est sur la pelouse du complexe Moulay Abdellah que les équipes nationales féminines du Sénégal et de l’Ouganda s’affrontent en deuxième match de la poule A de la première journée.

Après 10 ans d’absence de la compétition, les joueuses de Mama Moussa Cissé tenteront de faire mieux que leur précédente participation, où leur parcours s’était arrêté au premier tour, avec notamment 0 but marqué.

Face aux Ougandaises, qui se sont qualifiées suite au retrait du Kenya au second tour, les joueuses de Mame Moussa Cissé partent dans ce duel avec les faveurs des pronostics. Pour marquer les esprits et prendre déjà une option sur la qualification au prochain match, les coéquipières de Safiétou Sagna doivent parfaitement négocier leur entrée en lice dans le Tournoi en s’imposant contre leur adversaire du jour.

« Elles sont très enthousiastes, très motivées et très engagées. Elles ont très envie de commencer la compétition parce qu’on la retrouve 10 ans après. On sent beaucoup d’envie. Mais il nous faut beaucoup d’humilité. Il faut essayer de gravir les marches une à une. Il ne faut pas se presser. On a un groupe qui est jeune. On a 4 joueuses qui ont moins de 20 ans. C’est la continuité du groupe qui était allé en Sierra Leone et qui avait gagné le tournoi de l’UFOA », rassure le technicien sénégalais. Même son de cloche chez la capitaine de l’équipe Safiètou Sagna « c’est un sentiment de satisfaction de jouer cette compétition. Je fais partie des plus anciennes puisque j’ai eu l’honneur de faire partie du groupe qui s’était qualifié il y a 10 ans. Donc c’est une fierté pour moi de revenir surtout qu’il y a 12 sélections »

Cette édition qui verra la participation pour la première fois de son histoire 12 équipes est également qualificative, pour les quatre demi-finalistes, à la prochaine Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande à l’été 2023.

wiwsport.com