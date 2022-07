Camerounaises et Zambiennes se sont séparées sur un score nul (0-0), dimanche soir, à la CAN Féminine 2022.

Le premier gros choc de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine, des retrouvailles entre deux adversaires que se sont affrontés en qualifications aux derniers JO, n’a pas accouché vainqueur. Dans un match peu emballé, le Cameroun et la Zambie se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0), au Stade Mohamed-V.

Devant les regards de Samuel Eto’o et Rigobert Song, les Lionnes Indomptables n’ont pas réussi à faire sauter le verrou d’une équipe zambienne orpheline de sa star Barbra Banda. L’attaquante de 22 ans, pensionnaire du Shanghai Shengli, a été exclue de la compétition pour de mystérieuses « raisons médicales ».

Avec ce résultat nul et vierge, le Cameroun et la Zambie manquent l’occasion de prendre la tête du Groupe B. L’opportunité se présentent alors pour la Tunisie et le Togo. Les Aigles de Carthage et les Eperviers Dames s’affrontent ce soir (20h00 GMT), toujours au Stade Mohamed-V.

