Pour son entrée en lice dans la CAN Féminine 2022, la Tunisie s’est promenée face au Togo, dimanche soir (4-1).

Les Aigles volent bien mieux et plus fort que les Eperviers. Dans un duel déséquilibré entre une équipe tunisienne bien plus forte sur le papier et avec la faveur des pronostics, et une togolaise qui joue pour la première fois de son histoire un tournoi majeur comme la Coupe d’Afrique des Nations, il n’y a pas eu de surprises.

Au Stade Mohamed-V, les Aigles de Carthage l’ont facilement emporté sur la marque de 4 à 1. Une victoire logique acquise grâce à un but en tout début de match de Mariem Houij, un doublé de Sabrine Ellouzi (12e, 60e) et un contre son camp trop gag de la gardienne togolaise Amouklou Amé (71e).

Pourtant, à la 22e minute, Odette Gnintegma avait réussi à réduire la marque à 2-1 pour le Togo. Mais les Eperviers Dames ont été beaucoup punies par l’expulsion Omolatcho Djankale (54e). Ainsi, avec ce résultat, la Tunisie vire seule en tête du Groupe B devant le Cameroun et la Zambie qui ont fait match nul (0-0).

