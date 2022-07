Elle a confirmé son statut de star de la sélection sénégalaise, Ndeye Awa Diakhaté, la nouvelle sociétaire de l’Olympique de Marseille vient d’inscrire son nom dans les annales du football de son pays.

Le Sénégal a entamé cet après-midi sur la pelouse du Complexe Moulay Abdallah sa Coupe d’Afrique féminine des nations. Logées dans le groupe A avec le pays hôte, le Maroc, le Burkina Faso et l’Ouganda, les filles de Mame Moussa Cissé ont bien démarré le tournoi face aux Crested Cranes.

Un duel marqué par le premier but sénégalais de l’histoire de la Coupe d’Afrique des Dames. Qualifiées pour la première fois en 2012, les joueuses sénégalaises n’ont pas pu trouver la marque, et ceci après trois matchs disputés, finalement éliminées en phase de poule. Pour leur retour, 10 ans après, les filles ont très tôt soigné leur adresse devant les buts. Et c’est grâce à Ndeye Awa Diakhaté, sur penalty, obtenue par Hapsatou Ba. Le milieu de terrain devient ainsi, la première buteuse sénégalaise à la CAN.

