Ce matin, la Confédération Africaine de Football a décidé de reporter la CAN 2023 à janvier 2024. Les pluies et risques d’inondations au mois de juin en Côte d’Ivoire expliquent le report selon l’instance. Ce qui devrait aussi être une bonne nouvelle pour les sélections africaines en lice pour la Coupe du monde. Mais, la CAF tarde à répondre sur une demande importante.

C’est tout simplement le report de la prochaine journée des éliminatoires de la CAN prévue en septembre prochain. En juin passé, Aliou Cissé alertait sur les difficultés pour les sélections en lice à la coupe du monde de jouer cette fenêtre et de se préparer pour Qatar 2022. Le rendez-vous mondial aura lieu du 21 novembre au 18 décembre prochain et il est déjà très difficile pour les sélections africaines de trouver des sparring-partners.

« La meilleure chose d’aider les cinq pays qui se sont qualifiés pour le mondial, c’est carrément arrêter les éliminatoires au mois de Septembre et pouvoir donner la possibilité aux pays africains de faire une bonne préparation. C’est à la CAF de prendre ses responsabilités là-dessus » avait déclaré le sélectionneur des Champions d’Afrique.

Interpellé sur cette demande, ce dimanche, lors de la conférence de presse, Patrice Motsepe a botté en touche. Il faudra encore attendre pour connaître réellement la position de la CAF sur cette question.

« Nous avons dit très clairement du point de vue de la CAF que nous allons faire tout notre possible pour nous assurer que nous facilitons et aidons nos cinq nations qui vont au Qatar. Il y a eu beaucoup de discussions et de réunions et de contributions, je pense que notre vice-président était impliqué et le Secrétaire général, donc l’arrangement que nous avons maintenant rencontré avec leur approbation, c’est la stratégie appropriée dans les circonstances » a-t-il déclaré. Une réponse qui n’informe pas autant sur la décision de la CAF à un mois de ces matchs.

Pour la prochaine fenêtre, le Sénégal jouera une double confrontation contre le Mozambique les 19 et 27 septembre prochain.

wiwsport.com