Un an après leur séparation, Boulaye Dia et le Stade de Reims vont se retrouver cet été. Mais ce ne sera pas pour se (re)lier contractuellement.

Boulaye Dia – Stade de Reims, les retrouvailles ! Parti à Villarreal il y a pratiquement un an, l’attaquant sénégalais se recroisera de plus près avec les supporters rémois ce mois de juillet. En effet, le Club Champenois et le Sous-Marin Jaune vont s’affronter lors d’un match amical durant cette pré-saison.

Une rencontre attractive qui se jouera le dimanche 24 juillet prochain et qui va certainement laisser de bons souvenirs au Champion d’Afrique. En trois saisons sous les couleurs du Stade de Reims, Boulaye Dia a marqué 28 buts en 88 matchs. Il aura à cœur de faire trembler à nouveau les filets du Stade Auguste-Delaune.

Cette rencontre face à Dion Lopy, Moustapha Mbow et leurs coéquipiers ne ponctuera pas la pré-saison d’un Villarreal qui passera par le dernier tour préliminaire de Ligue Europa Conférence. En effet, avant Reims, l’équipe d’Unai Emery affrontera le Sporting Portugal, le PSV Eindhoven et Dortmund, puis Southampton et Fulham.

El #Villarreal ya tiene confirmados 6️⃣ partidos de preparación Recuerda cuáles son sus rivales 👇 — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 2, 2022

