Il fait partie des meilleurs défenseurs au monde sans conteste et ses prestations sur la durée l’ont démontré. Au-delà des témoignages et des reconnaissances des grandes figures du football, Koulibaly détient des records et des performances dignes des plus grands noms des légendes italiennes. Le champion d’Afrique présente un bilan chiffré énorme à travers ses pourcentages de passes réussies et de tacles.

Selon nos amis d’Opta, Kalidou Koulibaly est tout simplement le meilleur défenseur de la Série A en termes de tacles et de précision de passe. Le champion d’Afrique 2021 reste sur un total de 344 tacles réussies et 14528 passes réussies depuis qu’il a rejoint l’élite italienne en 2014. Robuste tout simplement !

1 – Since his debut for Napoli (2014/15) Kalidou #Koulibaly is the defender with the most tackles won (344) and the most successful passes (14528) in Serie A. Complete. pic.twitter.com/g40Qq2M6ZZ

