Opposé à l’Algérie en quart de finale de la Rugby Africa Cup, ce samedi, le Sénégal s’est incliné sur la marque de 12 à 35.

Les Lions du Sénégal n’iront pas à la Coupe du Monde 2023. Ce samedi en début de soirée, à Aix, à l’occasion des quarts de finale de l’Africa Cup, le XV sénégalais s’est incliné devant l’Algérie. Les Sénégalais n’ont pas pu surpasser la résistance des Fennecs en première période puisque le score était de (13-12) à la mi-temps.

Fatigue et chaleur n’ont pas aidé les Sénégalais. Ils ont laissé plus d’espace, ce qui a fait le bonheur de l’ailier Nadir Megoud, avec du feu dans les jambes. Il passe trois défenseurs avant de lâcher pour ses coéquipiers et offre l’essai à Thomas Lacroix entre les perches, facilement transformé (20-12, 55e).

Les Algériens ont maintenu la pression sur leur adversaire. Ils inscrivent un troisième essai (non transformé) en toute fin de match pour assurer leur succès (28-12,78e) et un quatrième (transformé) après la sonnerie pour le fêter (35-12, 80e). Ils affronteront le Kenya, le 6 juillet, à 18h à Marseille.

wiwsport.com