À commencer du 2 au 23 juillet 2022, l’Equipe Nationale du Sénégal dispute la CAN Féminine. Après une absence de dix longues années, les Lionnes font leur retour sur la scène continentale et ne manquent pas de quoi faire rêver le peuple sénégalais.

L’Equipe Nationale féminine du Sénégal est sur le pont au Maroc dans le cadre de la quatorzième édition de la Coupe d’Afrique des Nations qui se déroule du 2 au 23 juillet 2022. De retour dans ce tournoi pour la première fois depuis 2012, les Lionnes sont tirées dans le Groupe A aux côtés de l’Ouganda, du Burkina Faso et bien évidemment du pays hôte, le Maroc.

Pour son entrée en lice, la bande au sélectionneur Mame Moussa Cissé affrontera les Grues Royales de l’Ouganda dimanche 3 juillet, à 16h00 GMT. Ce seront ensuite les Etalons Dames du Burkina le 5 juillet, à 16h00 GMT, puis les Lionnes de l’Atlas du Maroc, vendredi 8 juillet, à 16h00 GMT. Après une longue absence, quelles sont les raisons de bien suivre les Lionnes et compter sur elles ?

Parce qu’elles n’ont rien à perdre

Bien que logé dans une poule avec des adversaires qui ont un vécu moindre dans cette Coupe d’Afrique – avec l’Ouganda et le Maroc qui n’ont plus joué la CAN depuis 2000, et le Burkina Faso qui participera à sa toute première phase finale – le Sénégal ne devrait se mettre aucune pression au moment de débuter la compétition. Au-delà de la phase de groupes, les Lionnes auront face à elles plusieurs favoris désignés.

Parce qu’elles ont un groupe bien huilé

Depuis une longue période, le sélectionneur des Lionnes travaille avec presque le même groupe. Presque tout le monde est cadre dans cette sélection. Elles se connaissent pratiquement toutes pour avoir effectué plusieurs stages ensemble. De plus, l’envie et la détermination qui sortent de l’intérieur de cette équipe ont toujours été les mêmes. L’ambiance est spectaculaire et au beau fixe. Si ça continue comme ça et qu’elles sont toutes unies pour le même objectif, on peut rêver.

Parce qu’elles ont un vécu extérieur

Le temps d’une sélection entièrement issue du Championnat local semble révolu pour le Sénégal. Ce, grâce à l’évolution notable et notée dans le football féminin du Pays. Bien qu’il y ait d’excellents clubs locaux, à l’instar des Dorades de Mbour ou du Dakar Sacré-Cœur, sans oublier les autres, qui produisent d’excellentes footballeuses pour cette sélection, le Sénégal peut aujourd’hui se targuer d’avoir une base formée ici et évoluant maintenant en Europe, comme en peuvent rêver toutes les sélections sportives.

Capitaine de l’Equipe Nationale, Safiètou Sagna joue, depuis 2021, en France et au Bourges Foot 18 après son passage Casa Sports, Lycée Ameth Fall et US Parcelles Assainies. Elle est aujourd’hui accompagnée par sa coéquipière en club et avant-centre titulaire de l’Equipe Nationale, Nguénar Ndiaye. En plus de celles-là, on peut également citer l’ailière Mama Diop et la maîtresse à jouer Ndèye Awa Diakhaté. Les deux footballeuses viennent de parapher un contrat avec l’Olympique de Marseille en Ligue 2, après leur belle saison à Lens et Le Puy Foot 43.

Parce qu’elles sont séduisantes

Depuis plusieurs mois, à commencer aux tours qualificatifs de cette CAN Féminine 2022, les Lionnes affichent un visage plutôt séduisant. Bien que les derniers résultats n’aient pas été des plus meilleurs, il était impossible de s’ennuyer devant leur match. Ndèye Awa Diakhaté et ses coéquipières semblent reléguer aux oubliettes le jeu poussif des équipes féminines du Sénégal. Carrément, les Lionnes surfent sur une dynamique acceptable.

En octobre 2021, elles ont collé un sacré 8-1 au Libéria au score cumulé des deux matchs de l’avant-dernier tour qualificatif à la CAN. S’il a perdu (0-2) en novembre 2021 contre le Maroc, le Sénégal s’était remis en février dernier en obtenant son ticket pour cette CAN après avoir sorti le Mali. Lors des matchs de préparation, les footballeuses de Mame Moussa Cissé n’ont pas été ridicules face au Cameroun et la Tunisie.

Bien au contraire. Les Lionnes ont tenus bon, très bon devant la 2e et 6e Nation africaine au classement FIFA dans la Zone Afrique. Elles ont manqué de peu à faire tomber les Camerounaises chez-elles lors de leur premier match (2-2). Et si elles ont perdu (0-1) sur le deuxième match, Mama Diop et ses coéquipières ont montré un visage séduisant et l’ont confirmé face à la Tunisie malgré un résultat nul et vierge (0-0).

Parce qu’elles ont envie de devenir à jamais les premières

Jamais dans son histoire, l’Equipe Nationale féminine du Sénégal ne s’est qualifiée pour une phase finale de Coupe du Monde. Au Maroc, les Lionnes devraient donc avoir à cœur de se hisser au carré d’as afin de valider leur ticket pour le Mondial en Australie et en Nouvelle-Zélande, en août 2023. Avec cette Coupe d’Afrique à 12 équipes, une première, les chances des Lionnes se sont additionnées et l’opportunité de se présenter en demi-finales est bien là et ne devrait pas se manquer.

Parce que 2022 football sénégalais riment plutôt bien

Que ce soit en Equipe Nationale masculine, féminine ou même en sélection nationale des sourds-muets, le football sénégalais a vécu des derniers mois d’une grande réussite. Au mois de février dernier, au Cameroun, les Lions d’Aliou Cissé ont été sacrés Champions d’Afrique pour la première fois dans l’histoire du football du Sénégal et se sont qualifiés pour la deuxième fois d’affilée en phase finale de Coupe du Monde.

Quant aux Sourds-muets, après s’être sacrés Champions d’Afrique de la première édition de la CAN en septembre 2021, ils ont participé aux Jeux Olympiques de leur catégorie en avril-mai dernier. On peut donc imaginer que quand le Sénégal sort pour jouer au football dans cette année 2022, ça réussit généralement. Sans doute alors, les Lionnes de Mame Moussa Cissé ne voudraient pas couper cet élan. Bien au contraire. Elles auront à cœur de poursuivre la bonne dynamique.

RUGISSEZ ET FAITES-NOUS VIBRER DANS LE ROYAUME CHÉRIFIEN !!!

